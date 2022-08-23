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Pandeminin simge ismi işi bırakıyor

Güncelleme Tarihi:

#Pandemi#ABD#Dr. Anthony Fauci
Pandeminin simge ismi işi bırakıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:00

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray’ın COVID danışmanı Anthony Fauci, aralık ayında iki görevinden de istifa edeceğini açıkladı.

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Amerika’da pandemiyle savaşın yüzü haline gelen 81 yaşındaki bilim insanı, açıklamasında “istifasının emeklilik anlamına gelmediğini” söyledi. Fauci daha önce, “henüz enerjisi ve isteği varken kariyerine başka bir yoldan devam etmek istediğini” belirtmişti. İki yıl beraber çalıştığı Fauci için bir veda mesajı yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden, 2020’de seçimi kazandıktan sonra, COVID ile mücadele ekibini kurmaya çalışırken Fauci’nin “telefon ettiği ilk isimlerden olduğunu” söyledi.

TRUMP İLE ÇATIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde de aynı görevde olan Fauci, Trump’ın salgınla mücadele yöntemini eleştirdiği için hedef haline gelmişti. Fauci ve ailesi, pandemi yüzünden aldıkları ölüm tehditleri nedeniyle polis koruması altında yaşıyor.

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#Pandemi#ABD#Dr. Anthony Fauci

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