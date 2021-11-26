Pandemi karanlık yüzünü gösterdi! 50 bin kayıp vaka...

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Pandemi sürecinde hastanelerin üzerinde oluşan baskı, sağlık sistemindeki aksamalar dünyanın bir çok ülkesinde krize neden oldu. Sağlık sisteminde yaşanan krize pandeminden dolayı sağlık kuruluşlarından uzak kalmayı tercih eden insanların eklenmesi ile rutin kontroller ve sağlık işlemleri de ciddi oranda aksadı.

50 BİN KAYIP VAKA

İngiltere merkezli Macmillan Cancer Support kuruluşu, 2019'dan bu yana ülkede her ay teşhis edilen kanser vakası oranlarını inceledi ve pandemi sürecinde yapılan teşhis oranlarının yaklaşık 50 bin kişi daha az olduğunu açıkladı.



Dünya genelinde diğer ülkelerdeki durum İngiltere'den farklı değil. Avrupa Kanser Örgütü'nün (ECO) yayınladığı verilere göre, pandemi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle kontrol ve muayenelerin birçoğu yapılamadı.

SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA ARTABİLİR

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Yetkililer, Avrupa genelinde yükselen koronavirüs vakalarına da dikkat çekerek sonbahar ve kış aylarında eksik teşhislerin sayısının daha da artmasını beklediklerini açıkladı.

50 BİN KİŞİDEN OLUŞAN BİR DAĞ

Macmillan Cancer Support'ta iletişimden sorumlu yönetici direktör Steven McIntosh kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekerek “Pandeminin başlamasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen, önümüzde kanser teşhisini kaçıran yaklaşık 50 bin kişiden oluşan bir dağ var. Binlerce kişi ciddi gecikmeler ve aksamalarla karşı karşıya." dedi.

KANSER PANDEMİSİ

Uzmanlar erken tanıda yaşanan sorunlar nedeniyle hastalarda iyileşme oranlarının düşeceği, gelecekte de bir ‘kanser pandemisi’ yaşanabileceği uyarısında bulundu.



