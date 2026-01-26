Pandemiden bu yana en büyük kaos

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

ABD’de etkisini gösteren kar fırtınası yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 18 eyalette olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan fırtına, ABD’nin 34 eyaletinde 213 milyondan fazla kişiyi etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişinin donarak hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nin uyarıları sonrasında vatandaşlar marketlere akın ederken, rafların kısa sürede boşaldığı görüldü. Ülkenin farklı eyaletlerinde 800 bin hane elektriksiz kaldı. Cumartesi gününden bu yana ülkede en az 10 bin uçuş iptal edilirken, 8 bin uçuşta da gecikmeler yaşandı. İptal ve gecikmeler havalimanlarında kaosa neden oldu. İptal oranlarının pandemiden beri en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.

