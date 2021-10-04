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Pandemide yeni dönem: Diş fırçalar gibi koronavirüs testi

#Koronavirüs Testi#COVID-19#Test
Pandemide yeni dönem: Diş fırçalar gibi koronavirüs testi

'Zararsız viral parçalar' yerine tükürük sürüntüsünden 'aktif' Covid'i tespit eden ilk test, İngiltere'de kullanılmaya başlanacak. 'KnowNow' isimli antijen testinde diğer testlerin aksine hata payının düşük olduğu ve yanlış sonuç vermediği belirtildi.

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İngiltere merkezli sağlık teknolojisi şirketi Vatic Healt, Avrupa'nın en büyük test üreticilerinden biri olan Abingdon Health ile tedarik anlaşması imzaladı. İki firma İngiltere'de kısa süre içinde kullanıma sunulacak 'KnowNow' isimli antijen testinden yıllık 100 milyona kadar üretmeyi planlıyor.

DİŞ FIRÇALAR GİBİ KORONAVİRÜS TESTİ

Söz konusu test yaygın olarak herkesin nefret ettiği buruna ve boğaza çubuk sokma işlemi yerine dişlerinizi fırçalama deneyimini taklit etmek üzere tasarlandı.

PCR testi nasıl yapılır PCR testi ile ilgili merak edilenler...

İlgili Haber:PCR testi nasıl yapılır? PCR testi ile ilgili merak edilenler...

Pandeminin başladığı ilk dönemden itibaren Covid-19'u test etmek için bir çok tükürük testi denendi ancak dünya genelinde aktif kabul gören PCR testleri oldu.İngiltere'den gelen yeni bir haber koronavirüs testlerindeki düzeni tam tersine çevireceğe benziyor.

SADECE AKTİF COVİD VİRÜSÜNÜ TANIYOR, YANLIŞ SONUÇ VERMİYOR

Şimdiye kadar yapılan testler Covid-19 dışında 'Zararsız viral parçaları' da algıladığı için zaman zaman yanlış sonuçlar çıkabiliyordu. Üretilen yeni test sürüntü testlerinden farklı olarak virüsü tanımlamak için bir insan hücresinin yüzeyini taklit ediyor ve yalnızca 'bulaşıcı' veya 'aktif' Covid'i tanıyor. Bu da yanlış pozitif sonuçlarının tamamen önüne geçiyor.

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Son dakika... Kişisel Verileri Koruma Kurulundan aşı ve PCR test sonucu kararı

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PANDEMİDE YENİ AŞAMA

Vatic'in kurucu ortağı Alex Sheppard, "Artık bildiğimiz pandeminin bittiği ve yeni bir aşamaya geçtiğimiz noktadayız. Şimdi virüsle yaşamayı öğrenirken aksaklıkları da giderme zamanı. Genel yayılmayı azaltmaya ve ekonomiyi yeniden çalışır durumda tutmaya yardımcı olmak için düzenli test teknolojilerine ihtiyaç var. Benzersiz test teknolojimiz, pandemide önemli bir kilometre taşıdır" dedi.

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Test İngiltere ve AB'de kayıtlı olmasına ve klinik araştırmalardan geçmesine rağmen ilk aşamada sadece İngiltere'de kullanıma sunulacak.

 

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#Koronavirüs Testi#COVID-19#Test