Pandemide ara vermişlerdi… Taylandlı mahkumlar hapisten çıkabilmek için kanalizasyon temizliyor

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Haberde yer alan fotoğraflar 20 ve 21 Haziran tarihlerinde AFP tarafından çekilmiş ve dünyaya servis edilmiş. Çarpıcı fotoğrafların ardındaki dram da bir o kadar etkileyici.

Kanalizasyondaki pisliğe bulanmış bir Taylandlı mahkûm, kendisi ve diğer mahkûm arkadaşları iki yıldır ilk kez Bangkok'un tıkanmış kanalizasyonlarını temizlerken, taşan bir kovayla boğuşuyor.

Salgın öncesi hükümlüler, deniz seviyesinden sadece 1,5 metre yükseklikte bulunan ve sürekli olarak sel baskınlarına maruz kalan Tayland'ın başkentinin kanalizasyonlarını temizlemek için gönüllü olabiliyordu. Bunun sebebi ise bu gönüllüğünün mahkûmların cezalarında belirli bir indirim sağlaması.

AFP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflar çok çarpıcı

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VİRÜS YAYMASINLAR DİYE...

Ancak bu kişilerin virüsü yaymasından duyulan korku, oluk dalışının pandemi kısıtlamaları bitene kadar şehir yetkilileri ve işçiler tarafından yapıldığı anlamına geliyordu.

Adını vermesine izin verilmeyen 33 yaşındaki bir mahkûm, "Oldukça zor ve yorucu bir iş" diyerek, işin "kötü koktuğunu" da sözlerine ekledi.

Adını öğrenemediğimiz bu kişi farklı hapishaneden Bangkok'un doğusundaki bir banliyöye gönderilen ve çalışmaya başlayan, para kazanan ve çalıştığı her gün için cezalarından bir gün izin alan yaklaşık 80 mahkûmdan biri.

Parlak mavi bir beyzbol şapkası ve lacivert bir hapishane üniforması giyen adam, "Her şeye rağmen hâlâ bu işi yapmak istiyorum, böylece ailemin yanına daha erken dönebilirim" dedi.

Mahkûmlar ailelerine daha erken kavuşabilmek için oldukça tehlikeli bir işe girişiyorlar

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MAĞAZA SAHİPLERİ BESLİYOR

Kanalizasyonları kaplayan beton levhaları çektikten sonra, mahkûmlar, koruyucu lastikler ve ağır iş eldivenleri giyerek aşağı inip kiri kazıyarak büyük demir küvetleri kokuşmuş çamurla dolduruyorlar.

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Mağazalarının dışındaki kanalizasyonların nihayet temizlendiğini görmekten memnun olan minnettar dükkân sahiplerinin bağışlarıyla beslenen mahkûmlar gün boyunca çalışıyorlar.

Bu ağır koşullara katlanmak oldukça zor ve sağlık açısından da riskli

Basınla konuşma yetkisi olmadığı için kimliğini açıklamayı reddeden bir Bangkok hapishanesi gardiyanı, "salgından bu yana ilk kez" kanalizasyonların mahkûmlar tarafından temizlendiğini söyledi.

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"DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Bir zamanlar "Doğu'nun Venedik'i" olarak adlandırılan başkent, yağışlı mevsimde, yani temmuzdan ekime kadar sürekli sel baskınlarına maruz kalıyor.

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Bir Bangkok Büyükşehir İdaresi yetkilisi, "Bu çalışmayla, yağmur mevsimi başladığında artan temizlik, kanalizasyonların (suyun çıkarılması) daha hızlı olmasına yardımcı olacak" dedi.

Hapishaneden çıkmasına bir yıldan az zamanı kalan bir mahkûm yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Hayatta hatalar yaptık, bu yüzden hapse girdik. Dışarı çıkıp halka yardım etme şansına sahip olmak beni çok iyi hissettiriyor."