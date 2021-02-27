Pandemi gölgesinde Olimpiyatlar... Japonya buna hazır mı?

Ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nın açılışı her şey planlandığı gibi giderse 23 Temmuz 2021'de yapılacak. Olimpiyatlar için 200 ülkeden 11 binden fazla sporcu Tokyo'ya gidecek. (Buna ülke yetkilileri ve izin verilirse katılım gösterecek seyirciler dahil değil.) Japonya'nın aşılama süreci ise 17 Şubat'ta başladı. Şimdi herkes şunu merak ediyor: Japonya önümüzdeki 5 ayda, kitle bağışıklığını sağlamaya yeterli sayıda kişiyi aşılayabilecek mi?

Japonya’da Covid-19'la mücadelde ön safta yer alan on binlerce sağlık çalışanı öncelikli olarak aşılanıyor. Ardından mart ayında 3,7 milyon sağlıkçının daha aşılanması planlanıyor. Sonrasında sırada nisan ayından itibaren 65 yaş ve üstü 36 milyon kişi var. Akabinde, zamanı henüz belli olmasa da özel durumları olanlar, yaşlı bakım merkezlerinde çalışanlar ve son olarak da nüfusun geri kalanının aşılanması gündemde. Japon hükümeti aşıların tüm vatandaşlar için ücretsiz olacağı sözünü de verdi.

Hükümetin, aşı üreticilerinin Japonya’da klinik deneyler yapması talebi nedeniyle aşılama ertelenmişti. Hem ülkeden hem de Japonya'da kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının uygulandığı diğer ülkelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ardından Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Covid-19 aşısının resmen onayladığını duyurdu.

Ocak ayında, Japon hükümeti Pfizer ile 144 milyon doz aşı için sözleşme imzaladı. Pfizer aşısı 2 doz uygulandığından bu miktar 72 milyon kişi için yeterli olacak. Pfizer'in Belçika'daki fabrikasından yaklaşık 400.000 dozluk ilk sevkiyat şubat ortasında Japonya'ya ulaştı. Japon hükümeti, 2021'in ilk yarısına kadar Japonya'nın 126 milyonluk nüfusu için yeterli dozu güvence altına alma umuduyla, ülkede kullanımı henüz onaylanmamış diğer Covid-19 aşılarının üreticileriyle de ön anlaşmalar imzaladı.

“YAVAŞ AMA ETKİLİ ADIMLAR ATTIK”

G7 ülkeleri arasında en büyük üçüncü ekonomiye sahip olan Japonya'nın aşılamadan sorumlu bakanı Taro Kono, ülkenin kitlesel aşılama konusundaki yavaş ve temkinli yaklaşımını savundu.

Kono düzenlediği basın toplantısında, "Benim fikrim, sistemi kontrol ederek, belediye organizasyonun iyi olup olmadığını ve rezervasyon sisteminin çalışıp çalışmadığını test ederek çok yavaş başlamamız gerektiğidir" dedi ve ekledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nden iki ay sonra aşılama sürecini başlattığımız doğrudur. Ancak klinik araştırmada üç ay gerideydik. Bu yüzden Japon hükümetinin Japon halkına, etkinliği ve güvenliği kanıtlamak için mümkün olan her şeyi yaptığımızı göstermesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Japon halkını aşı olmaya teşvik etmeden önce aşılar gözlemlendi. Günün sonunda, daha yavaş başlamış olabiliriz ama daha etkili olacağını düşündük."

“OLİMPİYATLAR BENİM TAKVİMİMDE DEĞİL”

Kono'ya aşı uygulaması bu noktadayken Japonya'nın Tokyo Olimpiyatları’na planlandığı gibi ev sahipliği yapmasının güvenli olup olmadığı da soruldu. Bakan gazetecilere verdiği yanıtta aşılama kampanyasının oyunları nasıl etkileyeceği konusunun kendi yetkisinde olmadığını söyledi: "Benim işim aşılama, Olimpiyat Oyunları benim takvimimin bir parçası değil."

ORGANİZATÖRLER PES ETMİYOR

2020 Yaz Olimpiyatları’nın geçen yıl 24 Temmuz'da başlaması gerekiyordu. Ancak mart ayı sonlarında, koronavirüs salgını nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japon organizatörler etkinliğin bir yıl ertelendiğini duyurdu. Organizatörler, o zamandan beri Olimpiyatları planlandığı şekilde sürdürmenin yollarını arıyorlar. Hatta bu ayın başlarında, pandemiye rağmen nasıl güvenli ve başarılı bir Olimpiyat organizasyonu gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan bir dizi ‘oyun kitabı’ bile çıkardılar.

Japonya'da halihazırda 430.000'den fazla Covid-19 vakası görüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.800'ü aştı. Günlük yeni vaka sayısı ocak ayı başlarında zirve yaparken, son haftalarda düşüşe geçti. Son olarak dün Tokyo ve diğer dokuz eyalette uygulanan olağanüstü hal tedbirlerinin 5 eyalette sonlandırılacağı açıklandı. Başkent çevresindeki eyaletlerde ise OHAL planlandığı üzere 7 Mart’a kadar devam edecek.

YENİ BAŞKAN HASHİMOTO: “GÜVENLİK SON DERECE ÖNEMLİ”

Tokyo Olimpiyat Komitesi bir yandan pandemiyle boğuşurken bir yandan da skandallarla uğraşıyor. Komitenin başkanı Yoshiro Mori, "kadınların toplantılarda çok fazla konuştuğu" yönündeki cinsiyetçi yorumları nedeniyle birkaç hafta önce istifa etmek zorunda kalınca, yerine Seiko Hashimoto getirildi.

Hashimoto, gazetecilere yaptığı açıklamada amacının sporcuların kaygı yaşamadan oyunlara aktif bir şekilde katılabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Hashimoto, "Mevcut şartlar altında, bazı sporcular yaz oyunlarının bir parçası olmanın uygun olup olmadığını merak edebilir. Eminim ki bu zor ve endişe verici bir durum. Ben eski bir sporcuyum. Bu nedenle, sporcuların ve halkın ihtiyaçlarını dikkate alıyorum. Güvenlik son derece önemli" ifadeleriyle konuya yaklaşımını bir kez daha vurgulamış oldu.

Ancak sağlık görevlileri Olimpiyat zamanı gelene kadar aşılamada güveni bir seviyeye ulaşılabileceğinden şüphe ediyor.

“HERKESİN AŞILANMIŞ OLMASI İMKANSIZ”

Tokyo şehir merkezinin kuzeybatısında yer alan Miyoshi-machi kasabasındaki Fujimino Acil Hastanesi’nden Dr. Akira Kano, ABC News'e, hastanesinin Japonya'daki Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 1'ini tedavi ettiğini söyledi. Genel nüfusun temmuz sonu ağustos başına kadar Covid-19 aşılarına erişemeyeceğini öngördüğünü de ifade eden Kano, "Olimpiyatlar başladığında herkesin aşılanmış olması imkânsız" dedi. "Bunun olabileceğine tek bir kişinin inandığını sanmıyorum."

Aichi eyaletinde bulunan Fujita Sağlık Üniversitesi Tıp Enstitüsü'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olarak görev yapan ve Pittsburgh Üniversitesi Yenilikçi Antimikrobiyal Terapi Merkezi'nin yöneticisi olan Dr. Yohei Doi ise, Tokyo Olimpiyatları’na kadar yeterli aşılama oranına ulaşılıp ulaşılmayacağı sorusuna, “Aşı kampanyalarının karmaşıklığı göz önüne alındığında, temmuz ayına kadar ne kadar ileri gideceğimiz bu noktada oldukça belirsiz kalıyor. Nihayetinde olabildiğince çok insanın aşılanmasını amaçlıyoruz" dedi. Geçmişte aşıların yan etkileri nedeniyle ülke kamuoyunda ve medyada yaygın bir aşı karşıtlığı olduğunu da hatırlatan Doi, "Bu sefer bir değişiklik olacağından ve Covid-19 aşılarını burada başarılı bir şekilde uygulayacağımızdan gerçekten umutluyum" diye konuştu.

PEKİ HALK NE DÜŞÜNÜYOR?

Japonya'nın en büyük günlük gazetelerinden biri olan Asahi Shimbun tarafından yapılan yakın tarihli bir anket, insanların yüzde 29'unun Covid-19 aşısını ücretsiz olduğu takdirde hemen yaptıracağını, yüzde 62'sinin bekleyip gelişmeleri görmekten yana olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 8'i ise aşı olmak istemediğini söylüyor.