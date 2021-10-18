Pandemi akıl sağlığını vurdukça psikoz vakaları artıyor!

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Son iki yılda Kovid-19 pandemisinin vurduğu insanlar depresyon, ve kaygı bozukluklarının dışında çok daha tehlikeli yeni bir şeyle karşılaştılar. Stresini yönetemeyen insanlar halüsinasyonlar ve sanrılı düşünceler yaşarken psikoz vakalarında ciddi artış gözlemlendi.

YÜZDE 75LİK ARTIŞ

İngiltere'den alınan verilere göre , Nisan 2019 ile Nisan 2021 arasında ilk psikoz dönemi için ruh sağlığı servislerine sevk edilen kişilerin sayısında %75'lik bir artış oldu . Artış yaz boyunca devam etti ve Temmuz 2019'daki 8.252'den %53 artarak Temmuz 2021'de 12.655 kişi servislere sevk edildi.

Rethink Mental Illness adlı yardım kuruluşu tarafından analiz edilen verilere göre, artışın çoğu, ilk karantinanın ardından geçen yıl içinde görüldü. Mayıs 2021'de 13.000'den fazla başvuru yapıldı ve bu, 7.813 yönlendirmenin olduğu bir önceki Mayıs ayına göre %70'lik bir artış oldu.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

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Yardım kuruluşu insanların zihinsel sağlıklarında iyileşmelerinin yıllar alabileceğini belirterek hükümeti psikoz için erken müdahaleye daha fazla yatırım yapmaya çağırıyor.

KADIN VE ÇOCUKLAR ORANTISIZ ŞEKİLDE ETKİLENDİ

Bu ayın başlarında yapılan bir araştırma , 2020'de dünya çapında kaygı ve depresyonun çarpıcı bir şekilde arttığını, tahmini 76 milyon ekstra kaygı bozukluğu vakası ve 53 milyon fazladan majör depresif bozukluk vakası olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, kadınların ve gençlerin orantısız şekilde etkilendiğini söyledi.

PSİKOZ DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI

Psikoz, stres ve kaygı bozukluğundan farklı olarak diğer insanların görmediği şeyleri görmeyi veya duymayı (halüsinasyonlar), gerçeğe dayanmayan inançlar geliştirmeyi (sanrılar) sağlayabilir. Şizofreni, bipolar bozukluk veya şiddetli depresyon gibi akıl hastalığının bir belirtisi olabilir. Travmatik bir deneyim, aşırı stres, uyuşturucu ve alkol tarafından tetiklenebilir.

SALGIN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OYUNLARIN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ

Rethink Mental Illness'ın başkan yardımcısı Brian Dow, psikozun, insanların yaşamları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekerek, "Tedaviye hızlı erişim, insanların zihinsel sağlıklarında iyileşmeleri yıllar alabilecek daha fazla bozulmayı önlemek için hayati önem taşımaktadır. Şüphelenilen ilk psikoz epizodlarının sayısı hızla artan bu endişeler için bir neden. Şu anda bu krizin ilk derin şoklarının çok ötesindeyiz ve sevk sayısının bu kadar yüksek kalması derinden endişe verici. Salgın ruh sağlığımız üzerinde oyunun kurallarını değiştiren bir etkiye sahip ve devrim niteliğinde bir yanıt gerektiriyor.” dedi.

SADECE BİR GECEDE OLDU

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Borderline kişilik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu hastalıklarından muzdarip olan 30 yaşındaki Tom Dunning Psikoz belirtilerini ilk yaşamaya başladığı süreci şöyle anlattı;

“22 ya da 23 yaşındaydım. Kafamın içindeki seslerle uğraşmam neredeyse bir gecede oldu. Onları duymak günlük bir olaydı ve kendimden çok korkmama neden oldu çünkü kimseye nasıl hissettiğimi söyleyemedim. Etrafımdaki herkes bendeki değişimi yavaş yavaş fark etmeye başladı. Sonunda aile hekimimi gördüm ve ilk defa desteğe ihtiyacım olduğunu düşündüm ama bunun aynı zamanda üstesinden gelebileceğim bir şey olduğunu da ilk kez orada anladım.”