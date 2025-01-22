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Panama'dan BM'ye Trump şikayeti

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#Panama#BM#Trump
Panamadan BMye Trump şikayeti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 15:10

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazdı. Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı geri alacağına dair söylemlerini eleştirerek, bu ifadelerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini savundu.

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Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazdı.

The New York Times gazetesinin haberine göre Mulino, mektupta, BM Şartı'nın üye devletlerin "toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığa" karşı tehdit veya güç kullanımını yasaklayan maddelerine atıfta bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının BM Şartı'nı ihlal ettiğini ileri süren Mulino, bu tür tehdit veya güç kullanımı gibi eylemlerin BM'nin amacına aykırı olduğu vurgusu yaptı.

ABD'nin yeni başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği “Panama Kanalını geri alma” konusuna da değinerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

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Panama lideri Mulino ise 20 Ocak'ta X hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın açıklamalarına "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadeleriyle tepki göstermişti.

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#Panama#BM#Trump

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