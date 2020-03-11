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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

Panama'da Corona Virüs'ten ilk ölüm

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Panama'da Corona Virüs'ten ilk ölüm
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Orta Amerika ülkesi Panama'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Corona Virüs bulaşan kişi sayısının 8’e yükseldiği ülkede eğitim faaliyetlerine 7 Nisan'a kadar ara verildi

Başkent Panama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, diyabet ve zatürre rahatsızlıkları bulunan bir kişinin Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen ilk ölümü açıklayan Turner ayrıca bu hastalığa yakalananların sayısının da 8'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkenin kuzeyindeki tüm fuar, konser gibi etkinlikler ve spor müsabakalarının durdurulduğunu vurgulayan Turner bu bölgedeki bütün eğitim faaliyetlerinin de 7 Nisan'a kadar askıya alındığı bilgisini paylaştı.

Panama'da ilk Corona Virüs vakası, önceki gün İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen 40 yaşında bir kadının rahatsızlanması ve yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla görülmüştü.

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