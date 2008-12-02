Pakistan'ın Karaçi kentinde çatışalar

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan'ın ticari merkezi Karaçi'de cumartesi başlayan çatışmaların devam ettiği, bugün de 4 kişinin çatışmalarda öldüğü bildirildi.

Urdu ve Peştun toplumları arasında çıkan çatışmalarda bugünkülerle birlikte ölenlerin sayısı 40'u bulurken, polis kentin çeşitli yerlerindeki çatışmalara rağmen, ortamın genellikle sakin olduğunu ve çatışmaların daha da azalacağını ümit ettiğini bildirdi.



Olaylar nedeniyle kentteki okulların bugün de açılmadığı, trafiğin az olduğu, ancak mali piyasalar ve bankaların açık olduğu kaydedildi.



15 milyon kişinin yaşadığı Karaçi'de Urdu ve Peştun grupları arasında çıkan çatışmalarda kentin farklı yerlerinde işyerleri ve arabalar yakılmıştı.



Karaçi'deki gerilimin, Urdu toplumu liderlerinin, çoğu Peştun olan Taliban militanlarının kentte etkinliklerini artırmaya başladıklarını söylemesi üzerine çıktığı belirtiliyor.