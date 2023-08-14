×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Pakistan’ın bağımsızlık günü kana bulandı! 2 ölü, 50 yaralı...

Güncelleme Tarihi:

#Pakistan#Bağımsızlık Günü#Dünya
Pakistan’ın bağımsızlık günü kana bulandı 2 ölü, 50 yaralı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 12:41

Pakistan’da Bağımsızlık Günü'nün 76. yıl dönümü kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Pakistan’da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 76. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar kanlı bitti. Sind Eyaleti'nin başkenti Karaçi’de gece saatlerinde başlayan ve binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda havaya ateş açıldı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kurşunların isabet ettiği biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kentte olayla bağlantılı en az 10 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Pakistan’ın bağımsızlık günü kana bulandı 2 ölü, 50 yaralı...

Öte yandan, ülkenin Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı Şahbaz Şerif kutlama mesajı yayınladı. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterilerinin yanı sıra başkent İslamabad’da 31 pare top atışı, eyalet başkentlerinde ise 21 pare top atışı yapıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde geçtiğimiz yıl Bağımsızlık Günü kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 1 kişi ölmüş, en az 57 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pakistan#Bağımsızlık Günü#Dünya

BAKMADAN GEÇME!