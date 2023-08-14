Pakistan’ın bağımsızlık günü kana bulandı! 2 ölü, 50 yaralı...

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Pakistan’da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 76. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar kanlı bitti. Sind Eyaleti'nin başkenti Karaçi’de gece saatlerinde başlayan ve binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda havaya ateş açıldı.



Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kurşunların isabet ettiği biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kentte olayla bağlantılı en az 10 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

