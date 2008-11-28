Pakistan'dan Hindistan'a ortak mücadele çağrısı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan, Mumbai'deki saldırıların ardından, Hindistan ile arasındaki terörle ortak mücadele mekanizmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Pakistan'ın bu konuda Hindistan hükümetiyle her seviyede işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kureşi, bu amaçla, Hindistan başbakanı ve muhalefet partisi genel başkanı ile görüşme isteğini dile getirdi.



Güney Asya'nın iki nükleer gücü arasındaki barış görüşmeleri 2004 yılında başlamış, 2006 yılında Mumbai kentinde düzenlenen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle kesintiye uğramıştı.



Küba'nın başkenti Havana'da 2006 yılında yapılan Bağlantısızlar Zirvesinde bir araya gelen Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ve dönemin Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, ülkeleri arasında “terörle ortak mücadele mekanizması” kurulması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

