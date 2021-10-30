Pakistan'dan 'Evlenme yaşı' kararı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hükümetten 5 kritik çalışma EYT için yeni formülHükümetten 5 kritik çalışma! EYT için yeni formül#Dar Gelirli
Balotelliden flaş açıklamalar Yaptığı cahillikti, sadece Fatih Terimi...Balotelli'den flaş açıklamalar! 'Yaptığı cahillikti, sadece Fatih Terim'i...'#Mario Balotelli
Huzurlarınızda ölümsüz kadınHuzurlarınızda 'ölümsüz' kadın#Henrietta Lacks
Zulal böyle faka bastı Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktıZulal böyle faka bastı! Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktı#Zulal Atalay Laçin
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Yeni kriz kapıda ABD süre verdi, Rusya cevap veririz dedi...Yeni kriz kapıda! ABD süre verdi, Rusya 'cevap veririz' dedi...#Rusya
Otomotivde neler oluyor Kayıp yüzde 50Otomotivde neler oluyor? Kayıp yüzde 50!#Çip Krizi
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
AKM, Erdoğanın bu sözleriyle açıldı: Asırlar boyunca ayakta kalacakAKM, Erdoğan'ın bu sözleriyle açıldı: Asırlar boyunca ayakta kalacak#Atatürk Kültür Merkezi
Kıtlık ekonomisi büyüyor: Hangi ülkede ne YOK'Kıtlık ekonomisi' büyüyor: Hangi ülkede ne YOK?#İklim Krizi
Fransızlar harekete geçti 15 milyon Euro...Fransızlar harekete geçti! 15 milyon Euro...#Beşiktaş
Zayıflamak isterken ünlü olunca...Zayıflamak isterken ünlü olunca...#Estetik Doktoru
Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'#Yolca Evcimik
AK Partide seçim sunumu Erdoğan hazırlanın dediAK Parti'de seçim sunumu! Erdoğan 'hazırlanın' dedi#AK Parti
Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi 'Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi'#Nebahat Çehre
HABERLERDünya Haberleri

Pakistan'dan 'Evlenme yaşı' kararı

#Pakistan#Evlenme Yaşı#Dünya
Pakistandan Evlenme yaşı kararı

Pakistan'da yasaların İslam'a uygunluğu konusunda karar veren en yüksek mahkeme, asgari evlenme yaşının belirlenmesinin İslam'ın öğretilerine aykırı olmadığına karar verdi.

Haberin Devamı

Federal Şeriat Mahkemesi, kız çocukları için mevcut olan on altı yaş sınırının, evlenmeden önce temel bir eğitim almalarına yardımcı olacağını kaydetti.

Eğitimin cinsiyete bakılmaksızın her Müslüman için zorunlu olduğunu belirten yargıçlar, mahkemeye başvurulmasının ardından konuyu gündemine aldı.

Pakistan'da yayımlanan Dawn gazetesi, kararda, sağlam bir evlilik için, sadece fiziksel sağlık ve ekonomik istikrar gibi etkenlerin gerekli olmadığının, aynı zamanda zihinsel sağlık ve entelektüel gelişimin de eşit derecede önemli olduğunun ve bunun için eğitim gerektiğinin ifade edildiğini bildirdi.

Gazetenin haberine göre kararda "Eğitim, bir bireyin ve dolayısıyla herhangi bir ulusun gelecek neslinin gelişiminin anahtarı olduğu için kadınların güçlendirilmesi esastır" denildi.

ERKEKLER İÇİN ASGARİ 18 YAŞ

Haberin Devamı

Erkeklerin evlenmesi için asgari yaş on sekiz. Bu haftanın başlarında mahkeme, kız çocuklarını küçük yaşta evlendirme veya aile içi anlaşmazlıkları çözmek için kız çocuklarını evlendirmenin İslam'ın öğretilerine aykırı olduğunu da ilan etti.

İnsan hakları savunucuları, Pakistan'da çocuk yaşta evliliğin büyük bir sorun olduğunu ve on altı yaşından küçük binlerce kızın evlendirildiği söylüyor. Hak savunucuları, kız çocuklarının yasal evlilik yaşının on sekize çıkarılmasını istiyor.

Pakistan'ın 1929 tarihli çocuk yaştaki evlilikleri yasaklayan kanunu, kanuna uymayanlara hapis ve para cezası öngörüyor.

İlgili Haberler:

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadınGizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiCristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Pakistan#Evlenme Yaşı#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi