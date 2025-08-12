Pakistan'dan dünyayı dehşete düşürecek tehdit: Yarısını bizimle yok ederiz

Haberin Devamı

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, ABD'nin Florida eyaletinde kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantıda Hindistan'ı tehdit etti.

Tampa'da düzenlenen bir yemek davetinde konuşan Münir, nükleer silah kullanım tehdidinde bulundu. Münir, "Ülkemizin varoluşunu tehdit eden bir durumla karşılaşırsak nükleer silahları devreye sokarız" diyerek dünyayı dehşete düşürecek açıklamalar yaptı.

Hindistan'ın önde gelen medya kuruluşlarından NDTV'de yer alan habere göre, Münir, Pakistan’ın fahri konsolosu Adnan Asad’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve cep telefonu kullanmanın yasak olduğu yemekte, "Biz nükleer silah sahibi bir ülkeyiz. Eğer yok olacağımızı düşünürsek, dünyanın yarısını da bizimle birlikte yok ederiz" dedi.

Hindistan'da yayın yapan internet haber sitesi The Print gazetesine göre ise Münir, akşam yemeğine katılan konuklara Pakistan'ın Hindistan'ın su altyapısını yok etmeye hazır olduğunu da söyledi.

Münir, "Hindistan'ın baraj inşa etmesini bekleyeceğiz. İnşaat tamamlanınca da 10 füze fırlatarak yerle bir edeceğiz" ifadesini kullandı.

Hindistan ve Pakistan'ın yıllardır çatışma sebebi olan su kaynağına atıfta bulunan Münir, "İndus nehri Hindistan'ın özel mülkü değil. Allah'a şükürler olsun füzemiz bol" sözlerini ifadesine ekledi.

1960’ta Hindistan ve Pakistan arasında imzalanan İndus Suları Anlaşması ile nehrin kullanımının düzenlenmesi amaçlanmıştı. Nisan ayında gerçekleşen çatışmaların ardından Hindistan, anlaşmayı askıya almaya karar vermişti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, anlaşmanın askıya alınması kararının "kalıcı" olduğunu açıklamıştı. Pakistan yönetimi, tarımın ve içme suyunun güvenliği açısından bu adımı ciddi bir tehdit olarak görmüştü.

KAMYON-MERCEDES BENZETMESİ

Pakistan ordusunun en yetkili ismi Münir, iki ülke arasında çıkacak olası bir savaşı, dikkat çekici bir benzetme kullandı.

The Economic Times gazetesinde yer alan habere göre, Pakistan'ı "çakıl yüklü damperli kamyon" olarak nitelendiren Münir, Hindistan'ı "cilalı Mercedes" otomobile benzetti.

Münir, “Hindistan, cilalı bir Mercedes ama biz çakıl dolu bir damperli kamyonuz. Kamyon otomobile çarparsa, kaybeden kim olur?" diye sordu.

PAKİSTAN YALANLADI

Pakistanlı yetkililer, Münir'in Hindistan'ı hedef alan sözler sarf etmediğini açıkladı.

Yetkililer, Münir'in dünyanın yarısını yok etmeyle ilgili bu sözleri söylediğini yalanlayarak, “Hindistan'ın saldırganlığı, bölgeyi tehlikeli bir şekilde tırmanan bir savaşın eşiğine getirdi. Bu durumda, herhangi bir yanlış anlaşılma nedeniyle iki ülke arasında bir çatışma çıkması büyük bir hata olacaktır" dediğini söyledi.

HİNDİSTAN KINADI

Yetkililerin yaptığı açıklamaya rağmen Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Münir'i kınadıklarını dile getirdi.

Sözcü, “Nükleer silahlarla tehdit etmek Pakistan'ın alışkanlığı. Uluslararası toplum, bu tür açıklamaların içerdiği sorumsuzluk hakkında kendi sonuçlarını çıkarabilir” dedi.

ABD'YE İKİNCİ ZİYARET

2022'de Pakistan Genelkurmay Başkanlığı görevine gelen Münir, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) 15. komutanı Michael Kurilla'nın vedasına katılmak için ABD'deydi.

ABD'ye son iki ay içinde ikinci ziyaretini gerçekleştiren Münir, daha önce 4 gün süren temaslarda bulunmak için Washington'a gitmişti. Münir, Washington'ndaki ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.