Pakistan'dan Çin aşısına acil kullanım onayı

Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumunun (DRAP), CanSino tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verdiğini duyurdu.



Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faz-3 çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından CanSino'nun tek dozluk aşısına acil kullanım onayı verildiğini söyledi.



Ülkede başlayan aşılama kampanyasında öncelik, ön saflardaki sağlık çalışanlarıyla 65 yaşın üzerindekilere tanınıyor.



Pakistan, Meksika'nın ardından CanSino'nun aşısına onay veren ikinci ülke olurken ülkede Çin’in Sinopharm, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği Oxford-AstraZeneca aşısı ve Sputnik aşısının acil kullanımına da izin verilmişti.



Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, 31 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşısına Erişim Programı (COVAX) kapsamında 17 milyon doz AstraZeneca aşısı alınacağını açıklamıştı.



Çin, 1 Şubat'ta Pakistan'a 500 bin doz aşı hibe etmiş, Çin Halk

Kurtuluş Ordusu 8 Şubat'ta (PLA) Pakistan ordusuna ücretsiz aşı göndermişti.