Pakistan’dan Arabistan’da dev askeri konuşlanma... 8 bin asker 16 savaş uçağı

Haberin Devamı

Reuters’a konuşan üç güvenlik yetkilisi ile iki hükümet kaynağı, sevkiyatın Riyad ile İslamabad arasındaki savunma işbirliğini belirgin biçimde artır-dığını söyledi. Haberde, bunun saldırı durumunda Suudi Arabistan’ı desteklemeye dönük, savaş kabiliyeti olan bir güç olduğu vurgulandı. Kaynaklara göre Pakistan, Suudi Arabistan’a çoğu Çin yapımı JF-17 tipi 16 uçaklık tam bir filo gönderdi. İki güvenlik yetkilisi ayrıca iki dron filosunun da sevk edildiğini aktardı.

Listede Çin yapımı HQ-9 hava savunma sistemi de yer aldı. Yetkililer, askeri teçhizatın Pakistan personeli tarafından işletildiğini ve finansmanın Suudi Arabistan tarafından karşılandığını belirtti.

Konuşlandırılan askerlerin ve hava unsurlarının esas olarak eğitim ve danışmanlık rolü üstlene-ceği aktarıldı. Bir Pakistanlı kaynağa göre anlaşma, gerekirse Suudi Arabistan’a 80 bine kadar Pa-kistan askerinin gönderilmesine de kapı aralıyor. Riyad ve İslamabad yönetimleri arasında Eylül 2025’te karşılıklı savunma anlaşması imzalanmıştı.