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Pakistan'dan Afganistan'ın özel havayolu şirketine uçuş izni

#Afganistan#Pakistan#Taliban
Pakistandan Afganistanın özel havayolu şirketine uçuş izni

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) Afganistanlı özel havayolu şirketi "Kam Air’e" İslamabad’dan Kabil’e uçuş operasyonları için izin verdiği bildirildi.

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CAA Hava Taşımacılığı Direktörü İrfan Sabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kam Air’e İslamabad’dan Kabil’e haftada üç uçuş operasyonu için gerekli izinlerin verildiğini belirtti.

Sabir, Afganistan'dan şimdilik sadece Kam Air'in kendilerine başvurduğunu ve uçuş iznini aldığını anımsatarak, bununla birlikte yolcu azlığı sebebiyle uçuş operasyonlarının charter olarak gerçekleştirilmesinin beklendiğini kaydetti.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'a uluslararası ticari uçuşlar durdurulmuştu.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu 13 Eylül'de gerçekleştirmişti.

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#Afganistan#Pakistan#Taliban