Pakistan'dan 10 kat hızlı ağaç yetiştirme kampanyası

Pakistan Başbakanı ve eski kriket oyuncusu İmran Khan, Pakistan’da Japonların geliştirdiği ‘Miyawaki Tekniği’ ile kentsel ormancılık programını başlattığını açıkladı. Başbakan Khan, bu teknikle kentlerdeki dar alanlarda 10 kat daha hızlı ve 30 kat daha sık ağaçlandırma yapacaklarını vurguladı.



Dünyanın en iyi kriket oyuncuları arasında yer alan eski sporcu Pakistan Başbakanı İmran Khan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan’ın kentlerinde ormancılık programını başlattığını açıkladı.

Japon bilim insanlarının geliştirdiği ‘Miyawaki Tekniği’ ile kentlerde ormancılık yapılacağını belirten Başbakan Khan, “Japonya'da ağaçların 10 kat daha hızlı ve 30 kat daha yoğun büyütüldüğü ve kirlilikle mücadele etmenin en iyi yolu olan Miyawaki tekniği ile kentsel ormancılığı başlattım. Lahor’da 50 alan seçildi. İlk deney 2020’de Liberty Kavşağı’nda yapıldı” dedi.



Khan, Lahor’daki Liberty Kavşağı’da Miyawaki Tekniği’yle yapılan ağaçlandırma çalışmasını ‘önce ve sonra’ fotoğraflarını paylaştı.



MİYAWAKİ TEKNİĞİ İLE AĞAÇLANDIRMA

Miyawaki Tekniği, Japon botanikçi Akira Miyawaki tarafından icat edilen ve bu tekniğe adını veren "Miyawaki Yöntemi", orman yetiştirmek için benzersiz bir teknik olarak biliniyor. Bu teknikle dar alanlarda farklı bitki türleri, birbirine yakın şekilde dikiliyor ve bitkilerin sadece üstten güneş almaları sağlanıyor. Böylelikle bitkiler ve ağaçlar yana doğru değil güneş ışığı almak için yukarı doğru uzuyor.



Bitki ve ağaçlar birbirine çok yakın dikildiği için dar alanları yeşillendirmek için imkan sağlayan teknikle bitki ile ağaçlar 10 kat daha hızlı ve 30 kat daha sık büyüyor.



AKİRA MİYAWAKİ KİMDİR?

Akira Miyawaki (29 Ocak 1928 doğumlu), tohum ekolojisi ve doğal ormanlar konusunda uzmanlaşmış Japon bir botanikçi ve bitki ekolojisi uzmanıdır. Bozulmuş topraklarda doğal bitki örtüsünün restorasyonunda uzman olarak dünya çapında tanınmıştır. 1993'ten beri Yokohama Ulusal Üniversitesi’nde Emekli Profesör ve Japon Ekoloji Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktörüdür. Miyawaki, dünyada çevre alanında prestijli ödül olan Blue Planet Ödülü'nü 2006 yılında aldı.