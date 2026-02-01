Pakistan'daki terör operasyonlarında 145 militan etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta "Hindistan destekli" oldukları belirtilen militanların Ketta, Mastung, Nushki, Dalbandin, Kharan, Panjgur, Tump, Gwadar ve Pasni çevresinde çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Belucistan genelinde yürütülen operasyonlarda 3'ü intihar bombacısı 92 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonlarda 15 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, Gwadar ve Kharan'da ise 18 sivilin saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Açıklamada, Belucistan'daki operasyonlarda 145 militanın etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Pakistan ordusu, 29 Ocak'ta Belucistan eyaletinde iki operasyon düzenlemiş, "Hindistan destekli" oldukları belirtilen 41 militanı etkisiz hale getirmişti.

CAN KAYBI 48'E YÜKSELDİ

Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti açıklamasında, saldırılar sonrasında güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen militanların sayısının 145’e yükseldiğini bildirdi. Bugti ayrıca olaylarda yaşanan sivil can kaybının 31’e, çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin sayısının ise 17’ye yükseldiğini kaydetti.

BELUCİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Belucistan eyaletindeki terör unsurları, eyalet başkenti Ketta başta olmak üzere dün çeşitli bölgelerde yerel saatle 06.00 sıralarında saldırılar düzenlemiş, güne patlama sesleriyle uyanan bölge halkı, yaklaşık 2 saat boyunca yoğun silah sesleri ve art arda gelen patlamalara tanıklık etmişti. Güvenlik güçleri, saldırıların ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Bölgede ayrılıkçı faaliyetler yürüten Belucistan Özgürlük Ordusu (BLA) saldırıları üstlendiklerini açıklamıştı. Pakistanlı yetkililer, olaylarda Hindistan tarafından desteklenen terör örgütü yapılanmalarının rol oynadığını öne sürmüştü.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), istihbarat raporlarının saldırıların Pakistan dışından faaliyet gösteren terör örgütü elebaşları tarafından organize edildiğini ve yönetildiğini ortaya koyduğunu bildirmişti. ISPR, bu kişilerin olaylar sırasında sahadaki teröristlerle doğrudan iletişim halinde olduğunun kesin olarak tespit edildiğini açıklamıştı.

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.