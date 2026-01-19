×
Pakistan'daki AVM yangınında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi: 70'ten fazla kişi kayıp

Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 09:20

Pakistan'da 17 Ocak Cumartesi gecesi Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı. 70'ten fazla kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde başlayan yangın, 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Ekiplerin, alışveriş merkezinde 8 cesede daha ulaşmasıyla yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Sind Valisi Kamran Tessori, yangın nedeniyle 70'ten fazla kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

HAMİLE BİR KADIN MAHSUR

Yangının ulusal trajediye dönüştüğünü ifade eden Tessori, içeride hamile bir kadının mahsur kaldığına dair bilginin geldiğini belirtti.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

