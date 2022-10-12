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Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı

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#Pakistan#Otobüs#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 21:10

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Karaçi kentindeki Nooriabad bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otoyol polisi tarafından yapılan açıklamada, Karaçi'den Khairpur'a giden otobüsün havalandırmasında meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıkmış olabileceği belirtildi. Tüm aracın alev aldığı olayda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, cesetlerin büyük bir kısmının tamamen yanmış olduğu öğrenildi.

Pakistan'da her yıl binlerce kişi, kötü yol şartları ve uygunsuz araç kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybediyor.

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#Pakistan#Otobüs#Yangın

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