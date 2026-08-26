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Pakistan'da yangın faciası: 15 bebek hayatını kaybetti

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#Pakistan#Hastane Yangını#Bebek Ölümleri
Pakistanda yangın faciası: 15 bebek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 08:31

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanede yangın çıktı. Hastanenin yenidoğan ünitesinde başlayan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek yaşamını yitirdi.

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başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde yerel saatle 06.45'te yangın çıktığı bildirildi.

Yangının klima kompresörünün patlaması nedeniyle çıktığı kaydedildi.

Pakistanda yangın faciası: 15 bebek hayatını kaybetti

BİR BEBEK KURTARILDI

Geo News kanalının haberine göre, yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu ifade edildi.

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#Pakistan#Hastane Yangını#Bebek Ölümleri

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