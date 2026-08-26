Pakistan'da yangın faciası: 15 bebek hayatını kaybetti

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başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde yerel saatle 06.45'te yangın çıktığı bildirildi.
Yangının klima kompresörünün patlaması nedeniyle çıktığı kaydedildi.
BİR BEBEK KURTARILDI
Geo News kanalının haberine göre, yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu ifade edildi.