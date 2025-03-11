Pakistan'da trende rehine krizi! 450 yolcu rehin alındı: 27 militan öldürüldü, 155 rehine kurtarıldı

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Pakistan’da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, Bolan bölgesinde Ketta-Peşaver seferini yapan "Jaffar Ekspresi" adlı yolcu trenine silahlı saldırı düzenledi.



Eyaletin başkenti Quetta'da üst düzey bir demiryolu hükümet yetkilisi olan Muhammad Kashif AFP'ye yaptığı açıklamada, "Trendeki 450'den fazla yolcu silahlı kişiler tarafından rehin tutuluyor. Yolcular arasında kadınlar ve çocuklar da var" dedi.



Güvenlik güçleri tarafından başlatılan 'tam kapsamlı' operasyonda, 27 militan etkisiz hale getirilirken, toplam 155 rehine kurtarıldı. Diğer rehinlerin kurtarılması için operasyon devam ederken, kurtarılanlar tedavi için hastaneye sevk edildi.

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Güvenlik güçleri, militanların küçük gruplara ayrıldığını aktararak, kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandıklarını belirtti.



Serbest kalan rehineler yerel medyaya güvenlik güçlerine ulaşmak için saatlerce dağlık arazide yürüdüklerini anlattılar.Annesiyle birlikte Jafar Express treninde seyahat eden Muhammed Bilal AFP'ye yaptığı açıklamada "Kaçmayı nasıl başardığımızı anlatacak kelime bulamıyorum. Çok korkunçtu," ifadelerini kullandı.AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü tren yolunu bombalayarak kontrolü ele geçirdi. Sibi sınırındaki bölgeden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir polis yetkilisi, trenin dağlarla çevrili bir tünelin hemen önünde sıkıştığını açıkladı.

Trenin durduğu bölgenin dağlık bir bölge olması, militanların saklanmalarını ve saldırı planlamalarını kolaylaştırıyor.

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BLA saldırıyı doğruladı. Örgütten yapılan açıklamada, güvenlik güçleri de dahil olmak üzere yolcuların rehin alındığı ifade edildi ve rehineleri kurtarmaya yönelik bir girişimde bulunulması halinde "ağır sonuçlar doğabileceği" uyarısında bulunuldu.Yerel kaynaklara göre olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ve militanlar arasında çıkan çatışma devam ediyor. Polis çevredeki hastanelerde acil durum ilan edildiğini duyurdu.Çatışmalarda tren makinisti bir polis ve bir askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi, Güvenlik kaynakları ise "Militanların intihar bombacılarını yolcuların yanına yerleştirdiğini" açıkladı.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

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Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.