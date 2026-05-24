Pakistan'da tren yoluna terör saldırısı: 23 kişi hayatını kaybetti

Geo News kanalının haberine göre, eyaletin Ketta kentinde demir yolu hattında patlama yaşandı.

Polis kaynakları, yalnız hareket ettiği değerlendirilen bir saldırganın, askeri personel taşıyan trene patlayıcı yüklü araçla demir yolu hattı üzerinde çarptığını belirtti.

Polis, patlamanın trenin kentin kışla bölgesine doğru ilerlediği sırada meydana geldiğini ifade etti.

PATLAMADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Olayda en az 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin de yaralandığını kaydeden polis, demir yoluna yakın çok sayıda ev ile aracın zarar gördüğünü duyurdu. Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyuldu, Ketta'daki devlet hastanelerinde acil durum ilan edildi.

Demir yolu yetkilileri, Peşaver seferini yapan Jaffar Express treninin, güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu'nda durdurulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Beluçistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını savunan Beluçistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıyı üstlendi.