Pakistan'da TikTok üzerindeki yasak yeniden kaldırıldı

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Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA), TikTok’un "ahlaksız ve yasa dışı" içeriklerin platformda kontrol altına alınacağına dair güvence vermesinin ardından uygulama üzerindeki yasağı kaldırdı.



PTA, Pakistan’ın hukukuna ve sosyal değerlerine karşı içeriklerin yayılmamasını sağlamak için TikTok’taki içerikleri takip etmeye devam edeceğini duyurdu.



PTA, benzer sebeplerle 9 Ekim 2020'den bu yana TikTok'a 4 kez yasak getirmişti.



TikTok, en son 21 Temmuz'da uygunsuz içeriklerin platformda varlığını sürdürmesi sebebiyle yasaklanmıştı.