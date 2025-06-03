Pakistan’da skandal deprem tahliyesi! 216 mahkum hapishaneden kaçtı

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Pakistan’ın Karaçi şehri dün gece geç saatlerde meydana gelen depremlerle sallandı. Pakistanlı yetkililer güvenlik önlemleri kapsamında şehirdeki Malir hapishanesini tahliye etti. Hapishane yetkilileri, sarsıntılardan sonra 216 mahkumun meydana gelen panik ortamından faydalanarak firar ettiğini bildirdi.

MAHKUMLAR KAOSTAN YARARLANDILAR

Güvenlik güçleri firar eden mahkumları tekrar gözaltına alma çabalarını yoğunlaştırırken kaçaklardan 80’inin yeniden yakalandığı ancak 130’dan fazlasının halen firar halinde olduğu bildirildi.

Hapishane Müdürü Arshad Shah yaptığı açıklamada mahkumların, hapishanenin 4. ve 5. bölmelerindeki koğuşlardan tahliyeler gerçekleştirilirken kaçtığını aktardı. Shah, "Olay anında 6 binden fazla tutuklu hücrelerinin dışındaydı ve bunlardan 216 tanesi kaos anında kaçmayı başardı" dedi.

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MÜDAHALE YETERSİZ KALDI, HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Genel Müfettiş Sindh Ghulam Nabi Memon ve yetkililer yaptıkları basın açıklamasında tahliye edilen mahkumların güvenlik görevlilerine saldırdığını ve askeri personelin de duruma coplarla müdahale ettiğini, ancak müdahalenin yetersiz kaldığını ve havaya ateş açıldığını bildirdi.

4 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis raporlarında ise olay anında 3 güvenlik görevlisinin, 1 hapishane memurunun yaralandığı ve 1 mahkumun öldürüldüğü kaydedildi. Polis henüz hayatını kaybeden tutuklunun kimliğine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.