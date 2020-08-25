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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

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Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti
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Şiddetli yağmurlarda liman kent Karaçi’de büyük hasarlar oluştu.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği seller dolayısıyla 90 kişi yaşamını yitirdi, 1000 ev zarar gördü.

Şiddetli yağmurlarda liman kent Karaçi’de büyük hasarlar oluştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kentte sular altında kalan yerleşimlerde arama kurtarma çalışmaları yapılması için asker gönderdiği bildirildi. Karaçi’de yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda 3 gündür devam eden yağışların yol açtığı sellerde toplamda ise 90 kişi hayatını kaybetti, 1000 ev zarar gördü.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

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