Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği seller dolayısıyla 90 kişi yaşamını yitirdi, 1000 ev zarar gördü.

Şiddetli yağmurlarda liman kent Karaçi’de büyük hasarlar oluştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kentte sular altında kalan yerleşimlerde arama kurtarma çalışmaları yapılması için asker gönderdiği bildirildi. Karaçi’de yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda 3 gündür devam eden yağışların yol açtığı sellerde toplamda ise 90 kişi hayatını kaybetti, 1000 ev zarar gördü.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.