×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Pakistan'da saldırı sonucu 3 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Pakistan#Terör#Saldırı
Pakistanda saldırı sonucu 3 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 16:26

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde terör saldırısı sonucu 2 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Geo News televizyonuna konuşan polis yetkilisi Salim Abbas, teröristlerin Pakistan-Afganistan sınırındaki Landi Kotal kasabasına 3 kilometre uzaklıktaki bir polis kontrol noktasına saldırdığını söyledi.

Abbas, 2 polis ve 1 sivilin saldırıda yaşamını yitirdiğini, 1'i polis 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü kaydeden Abbas, teröristlerin saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Abbas, güvenlik güçlerinin bölgede yüksek alarma geçtiğini duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) 16 Temmuz'da, Hayber Pahtunhva'da teröristlerle çıkan iki ayrı çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiğini, 13 teröristin ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pakistan#Terör#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!