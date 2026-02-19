×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Pakistan'da patlama: Çok sayıda ölü

Güncelleme Tarihi:

#Pakistan#Karaçi#Patlama
Pakistanda patlama: Çok sayıda ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 11:14

Paksitan'ın Sindh eyaletindeki liman kenti Karaçi'de patlama meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından kurtarma ekiplerinin, arama-kurtarma operasyonunu sürdürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Pakistan’ın en büyük liman kenti Karaçi’de bir apartmanda meydana gelen gaz patlamasında, kadınlar ve çocuklar dahil en az 13 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası binanın bir kısmı çökerken çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis ve kurtarma yetkilileri, olayın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

YERLEŞİM BÖLGESİNDE MEYDANA GELDİ

Yerel polis şefi Rizwan Patel, patlamanın Sindh eyaletinin başkenti Karaçi’deki bir yerleşim bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın etkisiyle apartmanın bir bölümü çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtarma ekipleri, molozları kaldırarak enkaz altında mahsur kalan kişileri aramaya devam ediyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun sürdüğünü ve can kaybının artabileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

BENZER BİR FACİA İSLAMABAD’DA YAŞANMIŞTI

Temmuz ayında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir evde düzenlenen düğünün ardından meydana gelen gaz patlamasında, gelin ve damat dahil 8 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, patlamanın konukların çifti kutlamak için bir araya geldiği sırada meydana geldiğini açıklamıştı.

Gözden KaçmasınABD ordusu İran hazırlıklarını tamamladı: İşte Trumpın saldırı takvimi Savaş için tarih verildiABD ordusu İran hazırlıklarını tamamladı: İşte Trump'ın saldırı takvimi! Savaş için tarih verildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Pakistan#Karaçi#Patlama

BAKMADAN GEÇME!