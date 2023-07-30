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Pakistan’da parti kongresinde patlama: 42 ölü

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#Pakistan#Khyber Pakhtunkhwa#Dünya
Pakistan’da parti kongresinde patlama: 42 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 16:55

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede meydana gelen patlamada 42 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı.

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Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede patlama meydana geldi.

Patlamada Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi yerel lideri Maulana Ziaullah’ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 80 kişinin Timergara ve Peşaver şehirlerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

Patlamanın kongre binası içinde gerçekleştiği belirtilirken, olay yerinde polis inceleme yaptı. Patlamanın nedeni ise henüz açıklanmadı.

JUI-F lideri Hafız Hamdullah yaptığı açıklamada, bazı kişisel işleri nedeniyle bugünkü kongreye katılamadığını söyleyerek, “Patlamayı şiddetle kınıyorum ve arkasındakilere bunun terörizm olduğu mesajını vermek istiyorum. Bu saldırı, insanlığa ve Bajaur'a yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

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JUI-F'nin ilk hedef alınışı olmadığını hatırlatarak patlamanın araştırılmasını talep ettiğini belirten Hamdullah, “Bununla ilgili Mecliste sesimizi yükselttik ama herhangi bir işlem yapılmadı ve bu çalışanlarımız hedef alınmadan önce oldu” dedi.

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#Pakistan#Khyber Pakhtunkhwa#Dünya

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