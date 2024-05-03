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Pakistan'da otobüs faciası: 20 kişi hayatını kaybetti

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#Pakistan#Kaza#Yolcu Otobüsü
Pakistanda otobüs faciası: 20 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 12:14

Pakistan'da bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde sabah saatlerinde Karakurum otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan yolcu otobüsü vadiye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada 20 kişi hayatını kaybederken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Polis, Gilgit şehrine gitmek üzere Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinden kalkan otobüsteki toplam yolcu sayısının henüz bilinmediğini aktardı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Şerif, yetkililere yaralılara mümkün olan her türlü tıbbi yardımın sağlanması talimatını verdi.

Pakistanda otobüs faciası: 20 kişi hayatını kaybetti


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#Pakistan#Kaza#Yolcu Otobüsü

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