Pakistan'da Muson felaketi: 1000'den fazla kişi öldü...

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Güney Asya ülkesi Pakistan’da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle geçen haziran ayından bu yana ölenlerin sayısı 1033’e yükseldi. Ulusal Felaket Yönetimi yetkilileri, sadece önceki gün 119 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, selden etkilenen bölgeleri ziyaret ettikten sonra felaketin büyüklüğünün beklenenden daha ağır olduğunu söyledi. Başbakan Şerif, 33 milyon insanın sellerden etkilendiğini söyledi. Bu sayı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine karışık geliyor. Şiddetli yağışlar sebebiyle 149 köprü tahrip oldu. Hasar gören yaklaşık 950 bin konuttan en az 285 bini tamamen yıkıldı. Öte yandan 700 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu.

DESTEK TALEBİ

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Bu yılki sellerin yol açtığı kayıpların, kayıtlara geçen en kötü sel felaketi olarak bilinen 2010-11 selleriyle kıyaslanır düzeyde olduğunu belirten Şerif, ülkeye daha fazla uluslararası yardım için çağrıda bulundu. BBC’ye konuşan İçişleri Bakanı Salman Sufi, milyonlarca kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Sufi, “Pakistan ekonomik sorunlarla mücadele ediyordu; tam bunların üstesinden gelmek üzereyken muson felaketi başladı” dedi.

8 KAT YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ülkenin güneyinde yer alan Sind eyaletinde ağustos ayı yağış ortalamasının neredeyse sekiz katı yağış düştü. Eyalet sakinleri, bunu yaşadıkları en büyük felaket olarak tanımladı. Pakistan’da muson yağmurları döneminde her yıl sel felaketi yaşansa da, bir bölge yetkilisi bu yılki yağmurların şu ana kadarkilerden daha fazla olduğunu belirtti. Yetkililer, yaşanan sel felaketinde iklim değişikliğinin etkisinin olduğunu da vurguladı.

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TÜRKİYE YARDIM GÖNDERDİ

Türkiye, Pakistan’da meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı afet bölgesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait iki askeri kargo uçağı ile insani yardım malzemeleri gönderdi. DHA’nın haberine göre Pakistan’da devam eden ve son günlerde etkisini arttıran aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, ülkede ağır hasar meydana geldi. Türkiye, selden etkilenenlere yardım için harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca insani yardım malzemeleri hazırlandı. Afetzedeler için toplanan yardımlar, önceki gece saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan iki askeri kargo uçağı ile Pakistan’a gönderildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada ise ekiplerin afet bölgesine ulaştığı belirtildi.

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