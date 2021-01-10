Pakistan'da meydana gelen elektrik kesintileri son buldu

Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, yaptığı açıklamada, Lahor, Karaçi, Peşaver ve Gujranwala gibi şehirlerin önemli bir bölümünde elektrik arızasının giderildiğini belirtti.



Han, ülke genelinde elektrik kesintisine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Öte yandan İslamabad Elektrik Tedarik Şirketi de başkentin çeşitli bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını açıkladı.



Ülkenin diğer bölgelerine de gün içerisinde elektrik verilmesi bekleniyor.



Pakistan’da dün, gece yarısına dakikalar kala ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanmış ve çok sayıda şehir karanlığa gömülmüştü.



Yetkililer, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etmişti.



Enerji Bakanı Han da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, güç dağıtım sistemindeki akımın 50'den 0'a düştüğünü, bunun da elektrik kesintisine neden olduğunu belirtmişti.



Öte yandan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açılan "#blackout" (elektrik kesintisi) yazılı hashtag, 100 binden fazla paylaşımla TrendTopic (TT) oldu.