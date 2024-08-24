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Pakistan'da meydana gelen bombalı saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi öldü

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#Pakistan#İslamabad#Bomba
Pakistanda meydana gelen bombalı saldırıda 2si çocuk, 1i kadın 3 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 17:35

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polislere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

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Geo News'ün emniyet yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Pişin kentinde bir polis noktası yakınlarında, motosiklete yerleştirilen uzaktan kontrollü bombayla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 7'si polis olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınayarak faillerin yakalanacağını söyledi ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği çok sayıda terör saldırısı gerçekleşiyor.

Her iki bölgenin de Afganistan'a sınırı bulunuyor.

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İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve terör saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

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#Pakistan#İslamabad#Bomba

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