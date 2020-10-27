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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Pakistan'da medresede patlama: 7 ölü

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Pakistan'da medresede patlama: 7 ölü
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Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir medresede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver bölgesinde bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi.

Komiser Mansur Aman, ilk gelen inceleme raporlarına göre, olayda 5 kilogram el yapımı patlayıcının kullanıldığını söyledi.

7 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada en az 7 öğrenci öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Basında, patlamanın Kur’an-ı Kerim dersi sırasında yaşandığı belirtiliyor.

Patlama yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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