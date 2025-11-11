×
Pakistan'da mahkeme yakınında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı

#Pakistan#İslamabad#Patlama
Kasım 11, 2025 11:51

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki mahkeme binasının yakınında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Pakistan basını, patlamanın canlı bomba saldırısı olduğunu kaydetti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberinde mahkeme binasının yakınlarında park halindeki araçta patlama meydana geldiği belirtilirken, Geo TV'nin haberinde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

