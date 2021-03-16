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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Pakistan’da maden ocağında patlama: 7 ölü

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Pakistan’da maden ocağında patlama: 7 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir maden ocağında biriken metan gazının patlaması sonucu 7 madenci hayatını kaybetti.

Yetkililer, eyaletin Harnai bölgesinde kömür madeninde biriken metan gazı nedeniyle patlama meydana gediğini belirtti.

Patlamada 7 madenci yaşamını yitirdi.

Belucistan’ın Marvar şehrinde 12 Mart'ta da metan gazı patlaması sonucu 6 madenci ölmüştü.

Belucistan Kömür Madeni Çalışanları Federasyonu Başkanı Sultan Muhammed Lala, geçen yıl eyalet genelinde meydana gelen 72 farklı maden kazasında 102 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lala, hükümetin ve maden ocağı sahiplerinin, işçiler için güvenli çalışma koşulları sağlayamadığını kaydetti.

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