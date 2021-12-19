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Pakistan’da korkunç patlama! Ölü sayısı arttı, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

#Pakistan#PATLAMA#Can Kaybı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir banka şubesinde meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamadaki can kaybı 17'ye yükseldi.

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Pakistan’ın Sind eyaletinde yer alan Karaçi kentindeki Paracha Chowk bölgesinde bulunan Shershah Mahallesi'nde ülkenin en büyük kredi kuruluşlarından olan Habib Bank’a ait bir şubede patlama meydana gelmişti.

Patlamadaki can kaybı 15'den 17'ye yükselirken, patlamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yeraltında meydana gelen patlamanın şiddetiyle banka şubesinin yakınındaki akaryakıt istasyonunda yerden dumanları yükseldiği ve çevredeki insanların panik halinde uzaklaştığı görüldü.

Pakistan’da korkunç patlama Ölü sayısı arttı, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Patlamanın etkisiyle enkaza dönen banka şubesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer patlamanın terörle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ifade etti.

Sindh Sanayi Ticaret Bölgesi içinde yer alan bankanın yanında bulunan bir benzin istasyonu ve şubenin yakınlarına park edilmiş çok sayıda araçta patlamada ağır hasar görmüş, 16 kişi de yaralanmıştı.

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#Pakistan#PATLAMA#Can Kaybı

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