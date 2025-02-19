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Pakistan'da korkunç cinayet: Otobüsten indirilip vuruldular

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#Pakistan#Otobüs#Cinayet
Pakistanda korkunç cinayet: Otobüsten indirilip vuruldular
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 11:50

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Lahor'a giden bir otobüsten indirilen 7 yolcu, silahlı şahıslar tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetlerin nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesindeki otoyolda yaklaşık 11 kişilik silahlı grup, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Silahlı şahıslar, kimlik kontrolü yaptıktan sonra 7 kişiyi otobüsten zorla indirip vurarak öldürdü. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarken, polis bölgeyi kordon altına aldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Cinayetlerin nedeni de henüz bilinmiyor.

Eyaletin başkenti Ketta'dan kalkan otobüs, doğudaki Pencap eyaletine bağlı Faysalabad'a gidiyordu.

BELUCİSTAN

Afganistan ve İran sınırında yer alan Belucistan eyaleti, Pakistan'ın daha fazla özerklik ve bölgenin doğal kaynaklarından pay isteyen ayrılıkçı isyancılara karşı onlarca yıldır mücadele verdiği önemli bir savaş alanı olarak biliniyor.

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#Pakistan#Otobüs#Cinayet

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