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Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü

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#Pakistan#Kaza#Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 21:03

Pakistan’da içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu minibüs su kanalına düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan’ın Sind eyaletinde Khairpur'dan Sehwan’a giden içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu minibüs su kanalına düştü. Kazada ilk belirlemelere çoğu kadın ve çocuk 18 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, minibüs vinç yardımı ile kanaldan çıkartıldı.

Otobüsün, Pakistan'daki en büyük doğal tatlı su gölü olan Manchar’daki sel sularını Sindh Nehri'ne boşaltmak için Indus Otoyolu’nda açılan kanala düştüğü ifade edildi. Otobüste kaç kişinin bulunduğuna dair açıklama yapılmadı.

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#Pakistan#Kaza#Ölüm

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