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Pakistan'da kar faciası... Ölü sayısı 22'ye çıktı

#Pakistan#Kar Fırtınası#Dünya
Pakistanda kar faciası... Ölü sayısı 22ye çıktı

Pakistan'ın kuzeyinde kar fırtınasının yolu kapatması nedeniyle yüzlerce kişi araçlarında mahsur kaldı, en az 22 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölenler arasında sekiz ve beş kişilik iki aile olduğunu bildirdi.

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Polis, çok sayıda turistin yüksek rakımlı Mari kentine kar yağışı izlemeye gittiğini ve yaklaşık 500 ailenin bölgede mahsur kaldığını söyledi.

Araçlarında mahsur kalan kişilerin şimdi güvende olduğu ve rakımı 2 bin 300 metre olan bir bölgede insanlar için barakalar kurulduğu belirtidi.

Benzin ve su ihtiyacı artarken, civarda bulunan restoran ve oteller insanlara yiyecek ve battaniye yardımı yapıyor.

Yakınlarda bulunan Nathiagali kasabasından bir yetkili Tarık Ullah, AFP'ye yaptığı açıklamada kısa sürede 1,5 metreye yakın kar yağdığını dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Bu kar değildi. Şiddetli bir kar bile yoktu ortada. Eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Çok sert rüzgarlar, kökünden sökülen ağaçlar ve çığlar vardı. Çevredeki insanlar dehşet içindeydi."

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Acil servislerin aktardığına göre hayatını kaybedenler arasında 10 çocuk var. Ölenlerin en az altısının donduğu açıklandı. Diğerlerinin ise araçlarında ısınmaya çalışırken havasız kalarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Pakistanda kar faciası... Ölü sayısı 22ye çıktı

Son günlerde bölgedeki aşırı kar yağışlarının çok sayıda izleyici çekmesi nedeniyle Mari'ye 100 binden fazla aracın girmiş olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşit otoyolda bin civarında aracın mahsur kaldığını aktardı. Yerel polis, bunun da kentte ve etrafında yoğun bir trafik oluşturduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Raşit, video mesajında "15-20 yıldır ilk defa bu kadar çok kişi Mari'ye gitti ve bu da büyük bir krize yol açtı" dedi. Pakistan Başbakanı İmran Han da "trajik ölümler" nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

Han "Yaşanan trajedi hakkında soruşturma başlattık ve bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için yeni regülasyonlar getireceğiz" dedi. Muhalefet lideri Şahbaz Şerif ise yetkilileri turistlerin gelişiyle ilgili yeterli düzenleme yapmamakla eleştirdi.

Şerif, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Beceriksizlik hızla suça dönüşüyor" diye yazdı. Pencap eyalet hükümeti ise olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını söyledi.

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