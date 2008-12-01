Pakistan'da intihar saldırısı: 7 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Svat vadisindeki askeri bir kontrol noktasını hedef alan bombalı intihar saldırısında 7 kişi öldü.

İsmi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan Pakistanlı askeri yetkililer, saldırganların üzerlerindeki bombaları, henüz kontrol noktasına varmadan, erken patlattıklarını belirtti. Bu nedenle saldırıda sadece bir askerin yaralandığını kaydeden yetkililer, ancak çevreden geçen 2 araçtaki 7 sivilin patlama sonucu hayatlarını kaybettiklerini söyledi.