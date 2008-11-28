Pakistan'da intihar saldırısı: 7 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Bannu kentinde düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

Bannu Emniyet Amiri Muhammed Alam Şinvari, intihar komandosunun bomba yüklü aracıyla kentin sokaklarında devriye gezen bir polis aracına çarptığını, olayda 4 polis ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.



Saldırıda yaralananlar da olduğu bildirildi, ancak ayrıntı verilmedi.



Aşırı dinci militanlar, Pakistan ordusunun operasyonları ve Amerikan füze saldırılarına karşılık olarak, Afganistan sınırına yakın bölgelerde saldırılar düzenliyor.

