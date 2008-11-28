Pakistan'da intihar saldırısı: 7 ölü

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Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Bannu kentinde düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.
Bannu Emniyet Amiri Muhammed Alam Şinvari, intihar komandosunun bomba yüklü aracıyla kentin sokaklarında devriye gezen bir polis aracına çarptığını, olayda 4 polis ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda yaralananlar da olduğu bildirildi, ancak ayrıntı verilmedi.
Aşırı dinci militanlar, Pakistan ordusunun operasyonları ve Amerikan füze saldırılarına karşılık olarak, Afganistan sınırına yakın bölgelerde saldırılar düzenliyor.