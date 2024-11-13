Pakistan’da hava kirliliği kritik boyuta ulaştı: 11 milyon çocuk ölüm tehlikesinde

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Pencap’ta 11 milyon çocuğun sağlığının tehlikede olduğu uyarısında bulundu. UNICEF, “Rekor seviyedeki hava kirliliğinden önce, Pakistan’da 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 12’sinin hava kirliliğinden kaynaklandığına” dikkat çekerek devam eden durumun etkilerini değerlendirmenin zaman alacağını söyledi. Kirlilikle mücadele konusunda hükümetin yapay yağmur yağdırma yöntemini araştırdığı belirtildi. Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre, kentteki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından “kabul edilebilir” olarak görülen seviyenin 40 kat üzerinde.

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SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI YAPILIYOR

Yetkililer, maske takmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, halka gerekmedikçe sokağa çıkmama çağrısı yaptı.