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Haber Giriş: 29.02.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Pakistan’da facia gibi kaza: 18 ölü

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Pakistan’da facia gibi kaza: 18 ölü
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Pakistan’da yolcu otobüsü ve trenin çarpışması sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Sukkur şehrinde bir yolcu treni ile otobüsün çarpışması sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği 55 kişinin yaralandığı açıklandı. Sukkur bölgesi komiser yardımcısı Rana Adeel yaptığı açıklamada, “En az 18 kişi öldü ve 55 kişi yaralandı. Ancak ağır yaralı pek çok kişi olduğu için ölü sayısı artabilir” ifadelerini kullandı.

Pakistan demir yolu hizmetleri sorumlusu Tairq Kolachi, otobüsün çarpmanın etkisiyle ikiye bölündüğünü belirtti. Tren kondüktörü ve yardımcısının hafif yaralandığı kazada ölenlerin tamamının otobüsün içindeki yolcular olduğu belirtildi.

Pakistan’da facia gibi kaza: 18 ölü

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