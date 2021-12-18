Pakistan’da facia: 12 ölü, 12 yaralı

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Pakistan’ın Paracha Chowk bölgesinde bulunan Shershah mahallesindeki bir binada yaşanan patlamada en az 12 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Hastanesi Travma Merkezi Başkanı Doktor Sabir Memon yaptığı basın açıklamasında, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Memon ayrıca 4 yaralının durumunun kritik olduğunu da söyledi.



Polis ekipleri patlamanın, bölgede bulunan bir dere yatağından geçen doğal gaz boru hattında meydana geldiğini ve dere yatağına yapılan binanın da büyük hasar aldığını açıkladı.



Görgü tanıkları, bina enkazı altında kalan çok sayıda kişinin olduğunu söyledi. Enkazı kaldırmak ve mahsur kalanları kurtarmak için 2 kepçe olay yerine çağırıldı.



Sindh eyalet Başbakanı Murad Ali Shah, yetkililere patlamayı araştırarak rapor sunmaları için gerekli görevlendirmelerin yapıldığını söyledi. Can kayıplarından dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getiren Shah, “ Polis ekipleri soruşturmaya dahil edilmeli, böylece patlamanın tüm yönleri incelenebilir” dedi.

Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlatılacağını da duyurdu.