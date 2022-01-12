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Pakistan’da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı

#Pakistan#Çatı Çöktü#Şiddetli Yağış
Pakistan’da evin çatısı çöktü: 5 ölü, 2 yaralı

Pakistan’da bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir evin çatısı çöktü.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri çatının bir anda çöktüğünü ifade ederken, enkaz altındaki 7 kişi çıkartıldı. Yaralıların kaldırıldığı Khyber Eğitim Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5’inin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ülkede etkili olan şiddetli yağışların birçok yapıyı riskli hale getirdiği belirtilirken, birçok kişinin sert hava koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği ve yaralandığı öğrenildi.

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#Pakistan#Çatı Çöktü#Şiddetli Yağış

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