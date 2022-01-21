Pakistan’da evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

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Pakistan’ın Lahor kentinde bir evde yangın çıkmasının ardından 3 çocuk hayatını kaybederken anne babasıyla birlikte evde bulunan 3 çocuk daha yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalelerinin sonucunda yangın kontrol altına alınarak yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığını belirtti.

Pencap Eyaleti Başbakanı Usman Buzdar, yangında hayatını kaybeden çocuklar ve yaralı aile için çok üzgün olduklarını belirterek yaralıların en iyi şekilde tedavilerinin sağlanacağını söyledi.