Pakistan'da etnik gruplar çatıştı: 13 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan'ın en büyük kenti Karaçi'de rakip Urdu ve Peştun grupları arasında çıkan çatışmalarda 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Karaçi Emniyet Müdürü Vasim Ahmed, çatışmalarda yaklaşık 50 kişinin de yaralandığını belirterek, polise ortalığı karıştıranları vurma emri verildiğini kaydetti.



Karaçi'de dün başlayan ve bugün de devam eden olaylarda rakip grupların kentin farklı yerlerinde dükkanlara saldırdığı, araçları yaktığı, olaylarla ilgili olarak 100 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Pakistan'ın ticari merkezi olan ve ülkenin en büyük limanının bulunduğu Karaçi'deki gerilimin, Urdu toplumu liderlerinin, çoğu Peştun olan Taliban militanlarının kentte etkinliklerini artırmaya başladıklarını söylemesi üzerine çıktığı belirtiliyor.

