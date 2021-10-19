Pakistan'da dehşete düşüren olay: Kızlarını canlı canlı yaktı

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Pakistan'dan dünyanın kanını donduran bir haber geldi. Ülkenin Muzaffargargh bölgesinde bir köyde çıkan yangında 6 kişi feci şekilde can verdi.

Ancak polisin başlattığı soruşturma sonrası 'namus cinayeti' olduğu ihtimali kuvvetlendi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, yangını kızı istemediği birisiyle evlenen baba çıkardı.

18 ay önce onay vermemesine rağmen gerçekleşen bu evlilik sonrası 19 yaşındaki Fauzia Bibi ve 35 yaşındaki Khurshid Mai birlikte yaşamaya başlamıştı.

Bibi'nin kocası Ahmad polise verdiği ifadede 'İş için Multan'daydım. Döndüğümde evimi alevler içinde gördüm' dedi. Ahmad eşinin babasını olay yerinde gördüğünü de sözlerine ekledi.

Yangın sonucu 2 kız kardeş ve çocukları ve Khurshid'nin kocası yanarak can verdi. Baş şüpheli konumundaki baba Manzoor Hussain'e ise ulaşılamıyor

Olaydan sonra sırra kadem basan Manzoor Hussain'in yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı belirtiliyor.